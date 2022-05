„Gut möglich, dass sie aus einem Zoo kommen“

Auf einen Schafsriss im Mölltal und eine Wolfsichtung im Oberen Drautal bei Rasdorf am Wochenende folgte in der Nacht auf Montag der nächste Vorfall: Landwirt Markus Oschlinger wurde um 1.30 Uhr aus dem Schlaf gerissen, um 17 panisch schreiende Mutterkühe, 17 Kälber und einen Zuchtstier vor drei Wölfen zu retten. Isegrim ist wohl in Kärnten gelandet, um zu bleiben.