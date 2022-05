Behörden löschen „Terror-Musik“ auf Soundcloud

In einer europaweiten Aktion sind Behörden und der Online-Musikdienst Soundcloud gemeinsam gegen terroristische und extremistische Propaganda vorgegangen. Im Zuge der Operation, die bereits Anfang Mai stattfand, wurden mehr als 1100 einschlägige Inhalte entfernt, wie das deutsche Bundeskriminalamt (BKA) am Freitag in Wiesbaden mitteilte.