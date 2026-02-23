Im Video: Austria-Frust durch irre drei Minuten!

Da kommt die Wiener Austria mit Siegen bei Red Bull Salzburg und gegen den SK Rapid im Gepäck zum SCR Altach nach Vorarlberg – und muss gerade im Ländle die erste Niederlage im Frühjahr einstecken. Drei Treffer in drei völlig verrückten Minuten entscheiden das Spiel letztlich zuungunsten der Violetten. krone.at zeigt – in Kooperation mit Sky Sport Austria – die Highlights (oben im Video).