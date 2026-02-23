Im Video: Kurioses Tor beschert Hartberg den Sieg

Das lange Zeit eher maue Duell von TSV Hartberg und GAK wird zwar definitiv nicht in die Geschichtsbücher der Bundesliga eingehen, aber alleine der kuriose Siegtreffer für die Oststeirer durch Fabian Wilfinger verdient eine genauere Betrachtung. krone.at zeigt – in Kooperation mit Sky Sport Austria – dieses Tor und alle anderen Highlights (oben im Video).