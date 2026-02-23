Trotz Wahlschock sitzt Stadtchef fest im Sattel

„Das Ergebnis war ein Schock“, gibt der alte und neue Bürgermeister von St. Pölten, Matthias Stadler, bei der heutigen konstituierenden Gemeinderats- sitzung unverblümt zu. Denn bei der Wahl am 25. Jänner büßten die Roten nach einem Stimmendebakel ihre absolute Mehrheit ein. Mit einem Minus von 13,41 Prozent wurde bei der Gemeinderatswahl ein Rekordverlust eingefahren.