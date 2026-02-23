Trotz Wahlschock sitzt Stadtchef fest im Sattel

Mit 40 von 42 möglichen Stimmen wurde Matthias Stadler (SPÖ) am Montagvormittag bei der konstituierenden Gemeinderatssitzung erneut zum Bürgermeister der Stadt St. Pölten gewählt.
„Das Ergebnis war ein Schock“, gibt der alte und neue Bürgermeister von St. Pölten, Matthias Stadler, bei der heutigen konstituierenden Gemeinderats- sitzung unverblümt zu. Denn bei der Wahl am 25. Jänner büßten die Roten nach einem Stimmendebakel ihre absolute Mehrheit ein. Mit einem Minus von 13,41 Prozent wurde bei der Gemeinderatswahl ein Rekordverlust eingefahren.
Kleinstmögliche Zweierkoalition
Ein daher notwendiger Koalitionspartner wurde mittlerweile in den Grünen gefunden. Für den Stadtchef sei das Resultat dennoch ein eindeutiger Auftrag, die nächsten fünf Jahre politisch zu gestalten. Hierfür sei mit den Grünen „ein umfangreiches Programm“ sowie „ein klarer Leitfaden und eine Richtlinie für die Zukunft“ paktiert werden.
Bürgermeister wiedergewählt
Seit 2004 bekleidet Matthias Stadler das Amt des Bürgermeisters von St. Pölten. Mit 40 von 42 möglichen Stimmen wurde der 60-Jährige am Montagvormittag erneut zum Oberhaupt der niederösterreichischen Landeshauptstadt gewählt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.