In St. Pölten

Trotz Wahlschock sitzt Stadtchef fest im Sattel

Niederösterreich
23.02.2026 12:03
Matthias Stadler am 25. Jänner am Weg zu seiner Wahlschlappe. Jetzt wurde er erneut zum ...
Matthias Stadler am 25. Jänner am Weg zu seiner Wahlschlappe. Jetzt wurde er erneut zum Bürgermeister gewählt.(Bild: APA/MAX SLOVENCIK)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Mit 40 von 42 möglichen Stimmen wurde Matthias Stadler (SPÖ) am Montagvormittag bei der konstituierenden Gemeinderatssitzung erneut zum Bürgermeister der Stadt St. Pölten gewählt.

0 Kommentare

„Das Ergebnis war ein Schock“, gibt der alte und neue Bürgermeister von St. Pölten, Matthias Stadler, bei der heutigen konstituierenden Gemeinderats- sitzung unverblümt zu. Denn bei der Wahl am 25. Jänner büßten die Roten nach einem Stimmendebakel ihre absolute Mehrheit ein. Mit einem Minus von 13,41 Prozent wurde bei der Gemeinderatswahl ein Rekordverlust eingefahren.

Kleinstmögliche Zweierkoalition
Ein daher notwendiger Koalitionspartner wurde mittlerweile in den Grünen gefunden. Für den Stadtchef sei das Resultat dennoch ein eindeutiger Auftrag, die nächsten fünf Jahre politisch zu gestalten. Hierfür sei mit den Grünen „ein umfangreiches Programm“ sowie „ein klarer Leitfaden und eine Richtlinie für die Zukunft“ paktiert werden. 

Lesen Sie auch:
Vor der Wahl protestierten die Grünen gegen Projekte wie das Rewe-Lager, nun werden sie bei den ...
Nach Koalitionspakt
„Mehrfach umgefallen“: Heftige Kritik an Grünen
23.02.2026
Streit um Stadtrat
Paukenschlag nach Wahl: Listenzweite verlässt ÖVP
22.02.2026
Koalition vereinbart
So sieht der rot-grüne Pakt in St. Pölten aus
18.02.2026

Bürgermeister wiedergewählt
Seit 2004 bekleidet Matthias Stadler das Amt des Bürgermeisters von St. Pölten. Mit 40 von 42 möglichen Stimmen wurde der 60-Jährige am Montagvormittag erneut zum Oberhaupt der niederösterreichischen Landeshauptstadt gewählt. 

Niederösterreich
23.02.2026 12:03
Niederösterreich

