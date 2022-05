G7 und WHO simulieren nächsten Pandemie-Ausbruch

Immer mehr Länder in Europa betroffen

Tierpocken, die sich auf Menschen übertragen, seien „keine reine Theorie“, sagte Lauterbach und verwies auf mehrere Fälle von Affenpocken, die in den vergangenen Tagen in Großbritannien, Spanien, Portugal, Schweden und Italien registriert wurden. Wie das Gesundheitsministerium am Donnerstag bekannt gab, wurde in Österreich bis dato noch keine Erkrankung nachgewiesen.