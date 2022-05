Affenpocken: Bisher noch keine Fälle in Österreich

Hauptsächlich Männer nach Sexualkontakt betroffen

Nach Großbritannien waren auch Fälle in Spanien, Portugal und in den USA bekannt geworden. Betroffen sei eine Person aus dem Bundesstaat Massachusetts im Nordosten des Landes, teilte die US-Gesundheitsbehörde CDC am Mittwoch mit. In Spanien wurden acht Infektionen in der Hauptstadt Madrid gemeldet, in Portugal gab es sogar etwa 20 Infizierte. Bei der Mehrheit der bisher bekannt gewordenen Fälle sind Männer betroffen, die Sexualkontakte zu anderen Männern hatten.