England: Affenpocken durch Sex übertragen?

Sieben Fälle der seltenen Affenpocken sind in den letzten zwei Wochen in England nachgewiesen worden. Wie sich die Menschen mit dem Virus angesteckt haben, ist unbekannt. Bisher ging man davon aus, dass die Krankheit durch engen Kontakt, durch offene Wunden oder über Tröpfcheninfektion übertragen wird. Nach Ansicht von Experten sind aber durch Geschlechtsverkehr übertragene Viren für den Ausbruch in Großbritannien verantwortlich - Sie präsentierten Indizien dafür.