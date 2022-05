Was Österreicher in ihrer Freizeit am liebsten tun

Lockdowns gehören erst einmal der Vergangenheit an. Wer seine Freizeit zu Hause verbringt, tut dies daher freiwillig. Welchen Aktivitäten die Österreicher in den eigenen vier Wänden dabei am liebsten nachgehen, dem ist eine Umfrage nachgegangen. Was sich zeigt: entspannende oder passive Tätigkeiten stehen im Vordergrund.