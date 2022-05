Illegale Mountainbike-Route im Wald entdeckt

Vermutlich in wochenlanger Arbeit entstand in einem Waldstück unweit der Traisen mitten in St. Pölten eine Mountainbike-Strecke. Sprungschanzen und Fahrwege wurden gebaut und angelegt. Das Problem dabei: Die Trails, die nun von Spaziergängern entdeckt und gemeldet wurden, sind höchst illegal und stellen sogar ein großes Sicherheitsrisiko dar.