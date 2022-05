Ungleichbehandlung von Flüchtlingen kritisiert

„Die politische, öffentliche und humanitäre Reaktion auf die Krise in der Ukraine hat gezeigt, was möglich ist, wenn Menschlichkeit und Würde an erster Stelle stehen, wenn es weltweite Solidarität und den Willen gibt, den Schwächsten zu helfen und sie zu schützen“, erklärte IFRC-Chef Rocca. „Dies muss auf alle Bedürftigen ausgeweitet werden, egal woher sie kommen.“