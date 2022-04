Sind alle Flüchtlinge gleich, Frau Ministerin?

Seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine sind bereits 58.000 Flüchtlinge in Österreich registriert, Schätzungen zufolge könnten es 200.000 werden. „Die Zahlen der Vertriebenen sind jetzt noch immer steigend, aber nicht mehr so exponentiell wie in den vergangenen Wochen. Sollte sich allerdings die Situation besonders im Osten der Ukraine jetzt weiter verschärfen, was leider zu erwarten ist, erwarten wir auch, dass dies Auswirkungen auf Österreich hat“, sagt Raab.