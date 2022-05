Österreich: Härteres Vorgehen gegen Putins Söldner

Wenn sich heute die Verteidigungsminister der EU in Brüssel treffen, wird es auch um die derzeit gefürchtetste Söldnergruppe der Welt gehen: Wagner. Das russische Unternehmen, gegründet von einem Neonazi, heuert seit acht Jahren Ex-Soldaten an und schickt diese - meist im Auftrag der russischen Regierung - nach Syrien, in die Ukraine oder bis nach Mali. Und gerade dort in Westafrika machen die Freischärler auch Österreichern das Leben schwer: