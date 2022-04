Bundesheer warnt jetzt vor Putins Söldnertruppen

Offiziell sind Privatarmeen in Russland verboten, der Umweg über einen Firmensitz in Argentinien ist aber bloß ein Formalakt. Denn die berüchtigte Wagner-Söldnergruppe tanzt dicht an der Seite des Kremls. Offiziell werden alle Verbindungen bestritten. Dass die „private Sicherheitsfirma“ immer öfter in Russlands militärischen Krisenherden wie Syrien oder Libyen anzufinden war, dürfte freilich nicht dem Zufall geschuldet sein. Ebenso wie der Einsatz in der Ukraine.