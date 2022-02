Noch hält die Mali-Mission des Bundesheeres

In Deutschland wird die Beteiligung am UNO-Einsatz in Mali wieder infrage gestellt, weil die Zusammenarbeit mit der malischen Regierung immer frustrierender wird. Wie erleben Sie das?

Auch da haben wir wieder den Vorteil, dass wir nicht im Rahmen der UNO hier sind und an Kampfhandlungen teilnehmen, sondern dass wir reine EU-Ausbildner sind. Wir vermitteln hier angehenden malischen Kommandanten Dinge wie Ethik, Völkerrecht, den Umgang mit Frauen und Kindern in Kampfgebieten. Wir halten Sanitätskurse ab, zeigen, wie man Sprengfallen entdeckt und Minen entschärft. Es herrscht hier auch in der malischen Regierung eine viel größere Akzeptanz für das, was wir tun.