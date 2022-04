Frankreich: Wagner-Söldner fingierten Mali-Gräuel

Gräueltaten auch von malischen Truppen verübt

Die malischen Truppen und ihre „Berater“ werden selbst zahlreicher Gräueltaten beschuldigt. Die UNO hatte den westafrikanischen Krisenstaat erst am Mittwoch aufgefordert, ihren Ermittlern freien Zugang zu dem Dorf Moura zu gewähren, in dem bei einem Massaker in der Zeit vom 23. bis 31. März insgesamt 300 Zivilisten getötet worden sein sollen. Die Militärjunta in der Hauptstadt Bamako hatte erklärt, dass in Moura 203 Dschihadisten „neutralisiert“ worden seien. Augenzeugen berichteten der Organisation Human Rights Watch (HRW) jedoch, dass dort zahlreiche Zivilisten getötet worden seien.