Putins Schergen wollen keinen Rubel als Bezahlung

Zögern bei Embargo reduziert Wirksamkeit

Ein solches könne schließlich die russischen Einnahmen aus dem Ausland just zu jener Zeit verringern, „in der dies den Verlauf des Kriegs und die Verhandlungen beeinflussen kann.“ Grimm begründet dies damit, da Russland seine Exporte nicht so kurzfristig nach Asien verlagern kann. Lässt man sich mit einem Embargo aber zu lange Zeit, verliere ein solcher Boykott jedoch an Wirksamkeit.