Heuer eröffneten schon 16 neue Shops in Klagenfurt

Im Vorjahr haben in der Innenstadt 17 neue Betriebe eröffnet, heuer schon 16. Das Leben gewinnt wieder an Schwung. Einkaufszentren haben es wegen Corona schwerer, weil die Besucher dort in großen Komplexen eingeengt sind. Es gibt meist über 100 Geschäfte unter einem Dach. Innenstadt-Geschäfte haben es leichter.