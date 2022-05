Das Fest rund um den Genuss

Der Höhepunkt: In einer eigenen Zeremonie werden der im Arzberger Silberstollen zur Perfektion gereifte Leutschacher Sauvignon blanc von 40 Weinbauern, der mit der Silbermedaille bei den World Cheese Award ausgezeichnete Leutschacher Sauvignonkäse der Almenland Stollenkäsemanufaktur sowie die aus 14 ausgezeichneten Leutschacher Edelbränden kreierte Leutschacher Schokolade made by Zotter exklusiv verkostet. Perfekter Wein, Speisen auf Haubenniveau, die traumhafte Landschaft – Genießerherz was willst Du mehr?