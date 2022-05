Mit Top-Leistung zum Award von Kurzurlaub.at

Seit vielen Jahren zeichnet die Plattform Kurzurlaub.at als Kurzreise-Experte unter den 3500 Hotelpartnern jährlich die Elite aus. In ganz Österreich bekommen 20 Unterkünfte diese Auszeichnung. Im Burgenland sind es lediglich zwei: das Hotel Wende in Neusiedl am See und das Reduce Hotel Thermal in Bad Tatzmannsdorf.