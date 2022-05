Vatikan gibt Sanctus für Waffen an Ukraine

Die Ukraine hat nach den Worten des vatikanischen Außenministers, Erzbischof Paul Gallagher, das Recht zur Selbstverteidigung. Deswegen seien auch Waffenlieferungen an Kiew gerechtfertigt, so der Vatikandiplomat am Donnerstagabend im italienischen Fernsehprogramm TG2 Post. Allerdings müsse der Einsatz von Waffen angemessen sein, ein Nuklearkrieg auf jeden Fall vermieden werden.