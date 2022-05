Das Bundesheer hat einen neuen Partner in den USA

George Washington besuchte Mount Vernon, 20 Kilometer vom Weißen Haus entfernt, um sich an den flachen Ufern des Potomac vom Unabhängigkeitskrieg zu erholen. 200 Jahre später läuft Klaudia Tanner hier Kreise in den staubigen Boden. Die Verteidigungsministerin hat wenig geschlafen. In Wien haben kurz nach ihrer Abreise in die USA am Sonntag zwei Ministerinnen ihrer Partei das Handtuch geworfen. Die ÖVP strauchelt.