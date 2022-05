„Krone“-Talk: Kanzler stellt Putin Gas-Ultimatum

Sie wollen die Energiefirmen als Krisengewinner zur Kasse bitten. Wie soll so eine staatliche Gewinnabschöpfung aussehen?

Die Menschen, die Industrie, die Unternehmer und die Landwirtschaft müssen entlastet werden. Deswegen habe ich den Finanzminister und auch den jetzigen Wirtschafts- und Arbeitsminister beauftragt, Modelle zu entwickeln, wie wir die immens hohen Gewinne von auch teilstaatlichen Betrieben für die Entlastung verwenden können. Wir denken in Richtung Herbst und darüber hinaus an die Abschaffung der Kalten Progression und bei Einkommensgruppen mit niedriger Lohnsteuer aber hohen Sozialversicherungsabgaben an Entlastungen. Bei dieser Dimension von Krisen greifen die alten Schemata nicht. Es gibt kein Rezept dafür, weder bei der einen noch der anderen Partei, die in Schubladen liegen. Ich will auch nicht reverstaatlichen, aber wir müssen uns in der Gesetzgebung darauf vorbereiten, direkt einzugreifen, wo es notwendig ist.