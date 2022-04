Minus 11 Meter: Weiter Negativtrend auf Gletschern

Weniger Schwund als in Vorjahren

Der Gletscherschwund sei aber nicht so stark ausgefallen wie in den Vorjahren. Das hänge mit den Witterungsbedingungen zusammen, sagten Andreas Kellerer-Pirklbauer und sein Kollege Gerhard Lieb. Der Hochsommer verlief, betreffend der Temperaturen, annähernd normal. „Der Mai hat als Wintermonat noch viel Schnee auf die Gletscher gebracht. Es gab mehrere Wetterstürze auf dem Niveau von 3000 Metern Seehöhe“, sagte Lieb. Der Schnee habe die Gletscher relativ lange geschützt.