Gipfel-Gletscher des Everest um 55 m geschrumpft

Der Gipfelgletscher auf der nepalesischen Seite des Mount Everest ist in den vergangenen drei Jahrzehnten drastisch zurückgegangen. Die Eisschicht des South Col Glacier könnte in den vergangenen 25 Jahren etwa 55 Meter an Dicke verloren haben, wie eine im Fachjournal „Nature“ veröffentlichte Studie der US-Universität Maine zeigt. Für das extrem rasche Abschmelzen machen die Forscher den Klimawandel verantwortlich.