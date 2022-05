Mitterlehner kommt nicht zu ÖVP-Parteitag

„Ich werde am Parteitag in Graz nicht teilnehmen“, teilte Mitterlehner am Donnerstag auf Medienanfragen mit. Zu seinen Beweggründen wollte er „keinen Kommentar“ abgeben. Am Samstag wird Kanzler Karl Nehammer offiziell zum ÖVP-Chef gekürt und sein Vorgänger Sebastian Kurz mit einem kurzen Interview verabschiedet.