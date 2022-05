Mehr Frauen kommen beim Land OÖ in Spitzenjobs

Zum Beispiel mehr Bezirkshauptfrauen

Um eine besonders im Rampenlicht der Öffentlichkeit stehende Gruppe herauszugreifen: „Bei meinem Amtsantritt als Personalverantwortlicher gab es zwei Bezirkshauptfrauen in Oberösterreich. Mittlerweile sind es sechs (von vierzehn). Also rund 40 Prozent der Bezirkshauptmannschaften sind mittlerweile in weiblicher Hand“, wie Stelzer darlegt. Wie die SPÖ all das sieht, wissen wir noch nicht, die Infos sind nämlich zu frisch.