Was derzeit im ganzen Land spürbar ist

Straßenumfragen bestätigen im Moment das, was Meinungsumfragen seit Wochen zeigen. Das Vertrauen der Bevölkerung in die Politik ist auf einem absoluten Tiefpunkt. Die letzten Rücktritte sorgen nur noch für Achselzucken. Die Namen der neuen Minister will sich keiner mehr merken. Dennoch sind Neuwahlen für eine Mehrheit keine Option. „Augen zu und durch“ scheint das Motto bis 2024 zu sein.