Köstinger: „Machen wir‘s halt ein zweites Mal“

Kein Job bei Unternehmen im Eigentum der Republik

„Ich bin pragmatisch und habe dem Kanzler versprochen, bis zur Übergabe zu bleiben“, so die türkise Agrar-Lady. Auch mit den Gerüchten um einen gut dotierten Spitzen-Job bei den Bundesforsten räumt Elisabeth Köstinger, die „selbstbestimmt und erhobenen Hauptes geht“, gleich auf! "Wenn ich in die Privatwirtschaft gehe, meine ich auch Privatwirtschaft. Also kein Unternehmen, das im Eigentum der Republik ist.