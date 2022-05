Präsident: „Junge Ärzte haben andere Bedürfnisse“

Abseits von Corona: Was beschäftigt die Ärzte in OÖ derzeit am meisten? Dass sie immer weniger werden – Stichwort Ärztemangel?

Ja, das ist ein großes Thema. Als ich 1980 zu studieren begonnen habe, waren die Anforderungen an einen Arbeitsplatz nicht so hoch gesteckt. Da war man froh, dass man arbeiten konnte. Die junge Generation hat zurecht andere Bedürfnisse, wie sie in dieser Medizin arbeiten will. Und diesen Bedürfnissen müssen wir nachkommen und die Rahmenbedingungen dafür schaffen. Dann kriegen wir die Menschen in diesen Beruf, und dann bleiben sie auch.