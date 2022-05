„Regierung gescheitert“: SPÖ stellt Neuwahlantrag

SPÖ-Seitenhieb auf grünen Koalitionspartner

Der niederösterreichische SPÖ-Chef Franz Schnabl übte auch indirekt Kritik am grünen Regierungspartner, der all dies offenbar duldet. In einem Tweet merkte der Stellvertreter von Landeschefin Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) ironisch an: „Die ÖVP hat Glück, dass sie sowohl im und als auch in zahlreichen Ländern nicht mit den Grünen regiert, die hätten ihnen schon Beine gemacht. Oh, wait.“