Nehammer bei Umbau in ÖVP „wieder nur Passagier“

Köstinger „riss das Heft des Handelns an sich“

Nehammer wird am Samstag in Graz offiziell zum ÖVP-Chef gewählt - insofern hätte sich der Tag vor allem um ihn drehen sollen. „Nehammer wollte einen inhaltlichen Aufschlag liefern“, so Hofer gegenüber Ö1, „und dann seine Handschrift auch personell hinterlassen.“ Dieser Plan sei durchkreuzt worden: „Jetzt ist er wieder nur Passagier und hechelt hinter der Geschichte hinterher.“ Köstinger hingegen habe „das Heft des Handelns an sich gerissen - durchaus einkalkulierend, dass das ein echtes Problem für den neuen Parteichef ist“, so Hofer.