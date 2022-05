Nehammers Neue: „Leidenschaft statt Herkunft“

„Der Richtige, um bäuerlichem Leben eine Zukunft zu geben“

Sie alle seien „herausragende Persönlichkeiten in dem, was sie tun“, so Nehammer. Totschnig sei „ein leidenschaftlicher Kämpfer für die Anliegen der Bäuerinnen und Bauern“. Er sei der Richtige, um „bäuerlichem Leben eine Zukunft“ zu geben. Mit ihm müssten jetzt die großen Fragen der Zukunft geklärt werden - Ernteausfälle in der Ukraine, Lebensmittelsicherheit in Österreich und Versorgungssicherheit für große Teile der Welt - Afrika, Indien oder Pakistan.