Chemikalie aus Wien speichert Wärme für den Winter

Gibt man Wasser hinzu, wird Wärme freigesetzt

Dieses Gemisch aus Öl und Borsäure-Partikel kommt in einen Reaktor, der auf Temperaturen zwischen 70 und 200 Grad Celsius aufgeheizt wird. Dadurch wird die Borsäure in Boroxid umgewandelt und dabei Wasser freigesetzt. Sobald das Wasser entfernt ist, kann das ölige Gemisch in Tanks gelagert werden. Führt man dieser Mischung wieder Wasser zu, läuft die Reaktion umgekehrt ab und die gespeicherte Wärme wird freigesetzt.