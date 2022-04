„MOST“ speichert Sonnenergie in flüssiger Form

Die Forscher haben das System bereits so weit verfeinert, dass es möglich ist, die Energie bis zu 18 Jahre lang zu speichern. Ein speziell entwickelter Katalysator setzt die gespeicherte Energie in Form von Wärme frei und bringt das Molekül wieder in seine ursprüngliche Form zurück, sodass es in einem Heizsystem wiederverwendet werden kann. Jetzt gelang ihnen ein weiterer Durchbruch: In Kombination mit einem mikrometerdünnen thermoelektrischen Generator kann das in Zusammenarbeit mit Forschern in Shanghai optimierte Energiesystem nun auch auf Bestellung Strom erzeugen.