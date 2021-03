Forscher stellen „masselosen“ Energiespeicher vor

„Übertrifft alles bisher Dagewesene“

Der erste Versuch, eine strukturelle Batterie herzustellen, wurde bereits 2007 unternommen, es erwies sich bislang jedoch als schwierig, Batterien mit guten elektrischen und mechanischen Eigenschaften herzustellen. Die Chalmers-Forscher wollen nun in Zusammenarbeit mit der Königlichen Technischen Hochschule in Stockholm einen bedeutenden Schritt nach vorne in der Entwicklung gemacht haben. Sie stellten eine Strukturbatterie vor, deren Eigenschaften in Bezug auf elektrische Energiespeicherung, Steifigkeit und Festigkeit „alles bisher Dagewesene weit übertreffen“ sollen. Ihre multifunktionale Leistung ist demnach zehnmal höher als bei bisherigen strukturellen Batterieprototypen.