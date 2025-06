Emotionale Rückkehr an den Ort des Amoklaufs

Es ist ein schwerer Gang, den viele Schülerinnen und Schüler des BORG Dreierschützengasse am heutigen Montag absolvieren müssen: Sie kehren in ihre Schule zurück, an der so viel Leid und Schrecken passiert ist. Wie berichtet, haben die steirische Bildungsdirektion und die Schulleitung in den vergangenen Tagen einen behutsam abgestimmten Plan für die Wiederaufnahme des Schulbetriebs entwickelt – auf Freiwilligkeit wird dabei großen Wert gelegt.