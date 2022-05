Kritik an den Plänen für neues Kino in Eisenstadt

Kritik an den Plänen für ein neues Kino in Eisenstadt übt die SPÖ. Das Projekt sei sozusagen im Alleingang im Stadtsenat beschlossen worden. Weil das Gebäude denkmalgeschützt ist, werden viel zu hohe Kosten erwartet. Heftige Debatten in der heutigen Gemeinderatssitzung scheinen vorprogrammiert zu sein.