Hyundais Auto auf Roboterbeinen wird Wirklichkeit

Das kündigte Hyundai auf seiner Website an: Project Elevate, das erstmals 2019 enthüllt wurde, soll in einer Hyundai-Forschungseinrichtung in den USA - dem New Horizons Studio in Montana - nun tatsächlich in einer zweisitzigen Variante gebaut werden. Auch einen Roboter, der sich auf Rädern und Beinen fortbewegt, will Hyundai dort konstruieren.