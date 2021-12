Hyundai-Roboter „MobED“ transportiert (fast) alles

Ausgestattet mit Technologien wie einem Exzenterantrieb sowie Lenk-, Brems- und Höhenkontrollsystemen, passt sich der MobED an verschiedene Straßenbeläge und Umgebungen an. Die drei Motoren, die an jedem Rad angebracht sind, sorgen für die Kraftübertragung und präzise Lenkung der Räder und steuern gleichzeitig die gesamte Ausrichtung der Plattform. Die intelligente Anordnung der einzelnen Räder mit individueller Kraft- und Lenkungssteuerung ermöglicht Hyundai zufolge eine Drehung an Ort und Stelle und eine omnidirektionale Bewegung.