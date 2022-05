ÖVP gegen Grüne: Jetzt ist Höchstgericht am Zug

Warten wir erst einmal ab, ob die ÖVP den Antrag gegen uns beim Verfassungsgerichtshof wirklich einbringt - dieser Satz war so oder so ähnlich von vielen Grünen zu hören, wenn sie danach gefragt wurden, was sie dazu sagen, dass ihr eigener Koalitionspartner gegen sie vor das Höchstgericht zieht.