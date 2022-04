Grüne und Opposition orten ÖVP-Ablenkungsmanöver

SPÖ: „Ablenkungsmanöver“

Auch SPÖ-Fraktionsführer Kai Jan Krainer ortet in der Aktion, die aus seiner Sicht „alles über das Koalitionsklima aussagt“, ein „Ablenkungsmanöver“. Die ÖVP wolle sich „vordrängen an der Kassa, wobei, wenn es ums Steuerzahlen geht, drängt sie sich eher an der Kassa vorbei“, so Krainer mit Verweis auf die Affäre der ÖVP Vorarlberg.