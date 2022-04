ÖVP zerrt Grüne vor Verfassungsgerichtshof

Chats: Justizressort will Reihenfolge für Lieferung

Begonnen hat alles Ende Jänner, und zwar mit einem Antrag der ÖVP, in dem Zadić aufgefordert wurde, die Chats vorzulegen. Weil das nicht geschah, brachte die ÖVP vor Ostern einen Antrag ein, in dem die Ministerin angehalten wurde, die Chats innerhalb von 14 Tagen zu liefern. Diese Frist wurde in der Nacht auf Freitag fällig, die Chats sind aber nach wie vor ausständig.