Zauberhände und 900 Euro pro Person zum Muttertag

Schön nach einer harten Zeit

„Meine Mama arbeitet als Krankenschwester in einem Altenpflegeheim in Spittal. Die letzten beiden Jahre haben sie sehr belastet, weil Corona gerade dem Gesundheitspersonal eine schwere Bürde auferlegt“, verrät Christina in ihrem Bewerbungsschreiben an das Stylingstudio Katzdobler: „Gerade weil diese Zeit bei meiner Mama Spuren hinterlassen hat, wäre es mir wichtig, ihr diesen schönen, gemeinsamen Tag zu schenken!“