Umstyling zum Muttertag: Ganz herzlich Danke sagen

Mama von sechs Kindern und Landwirtin

Warum Monika Stark es verdient hat, dass sie einmal so richtig verwöhnt wird, verriet Tochter Daniela bereits im Bewerbungsschreiben: „Sie ist Mama von sechs Kindern, die zwischen 1987 und 1995 das Licht der Welt erblicken durften. Ganz nebenbei hat sie auch noch eine große Landwirtschaft in Eigenregie bewirtschaftet. Ich würde meine Mama, die bereits Oma von fünf Enkeln ist, so gerne mit diesem Umstylingpaket überraschen!“ Katzdoblers Voraussetzung – Mutter und Tochter müssen Mama sein – erfüllt dieses Powerduo ebenfalls: „Ich selbst durfte zwei wunderbare Mädels – jetzt drei und fünf Jahre alt – zur Welt bringen. Beide würden sich über eine top gestylte Mama freuen!“