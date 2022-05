Umstyling-Aktion: Neuer Style für gutes Team

Meine Mama hätte sich nach zwei Jahren gesundheitlicher Probleme, von denen sie sich Gott sei Dank so halbwegs erholt hat, einen neuen Look verdient“, eröffnet Barbara Uckermann (51) ihr Bewerbungsschreiben an Stylingexpertin Silvia Katzdobler: „Ihre positive Sichtweise hat sie zum Glück niemals im Stich gelassen!“