Gewerkschaftsgründung: Bei Amazon rollen die Köpfe

Gewerkschaftsgründung in anderem Lager gescheitert

In dem Lager in New York scheiterten Amazons Bemühungen: Anfang April wurde mit einer Mehrheit von 2654 zu 2131 Stimmen für die Gründung einer Gewerkschaftsvertretung im Amazon-Lager in Staten Island votiert. In einem anderen Lager in New York waren Amazons Einschüchterungsversuche hingegen von Erfolg gekrönt. Im Sortierzentrum in Staten Island stimmten 62 Prozent der Beschäftigten gegen eine Arbeitnehmervertretung.