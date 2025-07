Frankreich besiegt Titelverteidiger England 2:1!

Frankreich hat Titelverteidiger England bei der Frauen-Fußball-EM im Schlager der Gruppe D in Zürich mit 2:1 (2:0) bezwungen! Ex-Europameister Niederlande startete am Samstag in Luzern mit einem 3:0 (1:0) gegen Außenseiter Wales in das Turnier. Am Mittwoch treffen die Niederlande auf England, Frankreich spielt gegen Wales.