Tanner will historischen Pakt unterzeichnen

Ukraine seit fast 30 Jahren in dem US-Programm

Das SPP war erst kürzlich in die Schlagzeilen geraten, weil die Ukraine einer der ersten Profiteure dieser US-Partnerschaft war. Seit 1993 bilden Soldaten der kalifornischen Nationalgarde Truppen der Ukraine aus. Man wollte weg von der alten, stark zentralisierten Sowjetdoktrine kommen und eine westlichere Doktrin übernehmen, die den Unteroffizieren mehr Entscheidungsspielräume gibt. In der Ukraine trägt dies nun Früchte, die Verteidiger kämpfen bereits großteils in Strukturen, die aus der NATO stammen, wie US-Brigadegeneral Nick Ducich vor wenigen Wochen in der „Krone“ erklärte.