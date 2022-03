US-General: So trainierten wir die Ukrainer

„Tödlicher Effekt gegen übermächtigen Gegner“

Daran glaubt auch der ehemalige Militärattaché und Oberst Jeffrey Fischer von der US Air Force. „Wir haben so etwas Ähnliches im Kosovo gesehen“, sagt Fischer. „Dort wurde das Programm sofort angenommen und hat die Streitkräfte weit nach vorne gebracht.“ Der Autor des gerade erschienenen Buches „Live Range“ war dort stationiert, bevor er in Österreich eingesetzt wurde. „Kleine Einheiten haben einen tödlichen Effekt“, sagt er. „Auch gegen einen übermächtigen Gegner. Wenn sie richtig eingesetzt werden.“